Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi (EHKET) yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.

Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
20.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:42

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi (EHKET) yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kurum ile ASELSAN arasında imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sözleşmesi kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor. Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi, yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, EHKET'in TSK'ya ilk teslimatının yapılmasının yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerde yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha görülmüş ve bu anlamda önemli adımlar atılmıştır. ASELSAN'ın kurulması ve yerli telsizlerin üretilmesi savunma sanayimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Savunma sanayimiz o günlerden bu günlere çok farklı bir seviyeye geldi. Yeni teknolojilerle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN da son olarak EHKET telsizlerini geliştirdi."

Dünyada sayılı ülke yapabiliyor

Demir, en zor ses-veri-video haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilen küçük, hafif, çok bantlı, çok fonksiyonlu taktik el telsizi EHKET'in en zor çevre koşullarına dahi uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

EHKET'in, doğrudan görüş hattının olmadığı yerlerde dahi geniş bant dalga şekli özelliğini kullanarak bugünün modern savaş alanlarında ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları aktarabildiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Yüksek seviye elektronik harp koruma tedbirleri, EHKET'e yüksek beka kabiliyeti kazandırıyor. Milli kriptolu haberleşme yapılan telsizlerin TSK'ya ilk teslimatları yapıldı ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor."

Milli kriptoya sahip

Dünyadaki benzerlerine göre hafif, küçük ve fiyat avantajına sahip EHKET'te, yüksek veri hızıyla ses-veri-video haberleşme sistemi, elektronik harp koruma, milli kripto, yüksek çözünürlüklü dahili kamera, hafifletilmiş magnezyum gövde, tam IP uyumlu, ağ destekli yapısıyla en uç birimlerden komuta merkezlerine kadar haberleşme imkanı özellikleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi Ekonomi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı 3. Sayfa
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Vişnenin toptan fiyatı üreticiyi zor durumda bıraktı
Vişnenin toptan fiyatı üreticiyi zor durumda bıraktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu olan kayınpeder, 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Altay Erkan Akçay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Huysuz Virjin Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Adem Ljajic Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:42:18. #1.15#
title