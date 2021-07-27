Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
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Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3. olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber'e Ankara'da karşılama töreni yapıldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3. olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber'e Ankara'da karşılama töreni yapıldı.

Esenboğa Havalimanı'ndaki törene Gençlik ve Spor Bakanlığı ve tekvando federasyonu yetkilileri, Hakan Reçber'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve minik sporcular katıldı.

Havalimanına gelişinde çiçeklerle karşılanan Hakan Reçber, yaptığı açıklamada maçların öncesinde heyecanlandığını ancak karşılaşma esnasında bunun geçtiğini belirterek, "Ben maçlar esnasında bir şey hissetmiyorum. Müsabaka öncesinde heyecan oluyor ama maç sırasında geçiyor. Turnuvanın büyüklüğü fark etmiyor. Bu yüzden maç sırasında yapabileceklerimin sınırı olmuyor." diye konuştu.

Ekranlardan izlenildiğini bilmenin kendisine güç verdiğini vurgulayan Hakan, "Elimden geleni yaparak bronz madalya kazandım. İnşallah daha iyilerini yapacağım. Tekvandoyu tavsiye ediyorum. Hem disiplin olarak hem de sosyal hayata olumlu etkisi var. Pes etmedikleri sürece kesinlikle başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Aydoğan Reçber, "Tarih edilmez duygular içindeyiz, Ufacık oğlumuz bize olimpiyatlardan derece getirdi bizi onurlandırdı. Sıkıntılı dönemin ardından gelen madalya daha da mutlu etti. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum." ifadelerini kullanırken Özlem Reçber de "Mutluyum, gururluyum, sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık, çok badireler atlattık. Çok şükür... Hakan'ın, sonraki olimpiyatlara altın sözü var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz." sözleriyle duygularını aktardı.

Açıklamaların ardından sporcuyu karşılamaya gelenler Hakan Reçber ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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