Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor

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EURO 2020'de Galler karşısında zor anlar yaşayan Milli Takım'da fatura Teknik Direktör Şenol Güneş'e kesildi. İtalya karşılaşmasındaki ilk 11'den Merih ve Yusuf'a kesik atan Şenol Güneş, ikinci devrenin başında ise bu iki futbolcuyu oyuna sürdü. Orta sahadan Ozan ve Okay'ı takım mağlup durumdayken çıkartan Şenol Güneş'e futbolseverler sosyal medyada tepki gösterdi.

Sosyal medyada Şenol Güneş'e büyük tepki gösterildi. Deneyimli teknik adamın İtalya ve Galler karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadro eleştiri konusu oldu. Merih Demiral ve Yusuf'u yedek bırakıp, ikinci devrede sahaya süren Şenol Güneş'in bu hamlesi çok tartışıldı.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor

KISA SÜREDE 20 BİN YORUM

Şenol Güneş hakkında Twitter'da yaklaşık 45 dakikada 20 bin civarında yorum bırakıldı. Deneyimli hocaya destek olanların sayısı bir hayli azdı.

ŞAMPİYONAYA GÖTÜRDÜĞÜ KADRO ELEŞTİRİLİYOR

Caner Erkin, Adem Büyük, Halil Akbunar gibi sezonu formda geçiren isimleri EURO 2020'ye almayıp, Rıdvan, Abdülkadir Ömür, Enes'i tercih eden Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında bu isimlere maç kadrosunda yer vermedi. Güneş'e şampiyonaya götürdüğü kadro üstünden büyük eleştiri yapılıyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
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Haber Yorumları (2)
ZAFER YILMAZ : şenol güneş tam bir mahalle teknik direktörü, artık emekli edilmeli. 90 dk da cengiz ve çağlar var. diğerleri mahalle futbolcuları. özellikle burak. bu nasıl milli takıma çağrılır.zeka cesaret ve yetenekler bir arada ise kazanırız. türk milleti sizinle gurur duyuyor mahalle arası futbolcuları. sizde gurur duyun. başımızı egdiniz her zaman oldugu gibi.
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SALOMON DAHOUD: Bu Hakan irfancan sevdası nedir arkadaş vallahi ben daha iyi oynarım..Yusuf hiç oynayamiyor. Halil Akbunar Halil Dervişoğlu ilk 11 de başlamalıydı. Atak yapan adamımız yok
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