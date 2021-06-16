Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
EURO 2020'de Galler karşısında zor anlar yaşayan Milli Takım'da fatura Teknik Direktör Şenol Güneş'e kesildi. İtalya karşılaşmasındaki ilk 11'den Merih ve Yusuf'a kesik atan Şenol Güneş, ikinci devrenin başında ise bu iki futbolcuyu oyuna sürdü. Orta sahadan Ozan ve Okay'ı takım mağlup durumdayken çıkartan Şenol Güneş'e futbolseverler sosyal medyada tepki gösterdi.
Sosyal medyada Şenol Güneş'e büyük tepki gösterildi. Deneyimli teknik adamın İtalya ve Galler karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadro eleştiri konusu oldu. Merih Demiral ve Yusuf'u yedek bırakıp, ikinci devrede sahaya süren Şenol Güneş'in bu hamlesi çok tartışıldı.
KISA SÜREDE 20 BİN YORUM
Şenol Güneş hakkında Twitter'da yaklaşık 45 dakikada 20 bin civarında yorum bırakıldı. Deneyimli hocaya destek olanların sayısı bir hayli azdı.
ŞAMPİYONAYA GÖTÜRDÜĞÜ KADRO ELEŞTİRİLİYOR
Caner Erkin, Adem Büyük, Halil Akbunar gibi sezonu formda geçiren isimleri EURO 2020'ye almayıp, Rıdvan, Abdülkadir Ömür, Enes'i tercih eden Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında bu isimlere maç kadrosunda yer vermedi. Güneş'e şampiyonaya götürdüğü kadro üstünden büyük eleştiri yapılıyor.