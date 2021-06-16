Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor

EURO 2020'de Galler karşısında zor anlar yaşayan Milli Takım'da fatura Teknik Direktör Şenol Güneş'e kesildi. İtalya karşılaşmasındaki ilk 11'den Merih ve Yusuf'a kesik atan Şenol Güneş, ikinci devrenin başında ise bu iki futbolcuyu oyuna sürdü. Orta sahadan Ozan ve Okay'ı takım mağlup durumdayken çıkartan Şenol Güneş'e futbolseverler sosyal medyada tepki gösterdi.