Milli Takım resmi hesabından Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi

Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Dün akşam Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika forma giyen Berke'nin bel ağrısı olduğu ifade edildi. Milli Takım'ın bel ağrısı ifadesini tırnak içine alması dikkat çekti.

"BEL AĞRISI"

Milli Takım'dan yapılan açıklamada, "Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bazı sosyal medya yorumları:

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet