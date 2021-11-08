Milli Takım resmi hesabından Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi - Haberler Spor
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Milli Takım resmi hesabından Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi

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Milli Takım, Fenerbahçeli Berke Özer'in bel ağrısı sebebiyle kadroya dahil edilmediğini bildirdi. Resmi hesaptan yapılan açıklamada 'bel ağrısı' ifadesinin tırnak içine alınması ortalığı karıştırdı.

Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Dün akşam Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika forma giyen Berke'nin bel ağrısı olduğu ifade edildi. Milli Takım'ın bel ağrısı ifadesini tırnak içine alması dikkat çekti.

Milli Takım resmi hesabı, Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme yaptı

"BEL AĞRISI"

Milli Takım'dan yapılan açıklamada, "Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bazı sosyal medya yorumları:

Milli Takım resmi hesabı, Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme yaptı

Milli Takım resmi hesabı, Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme yaptı

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