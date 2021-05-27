Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi

Milli Takım'ın 28'inci dakikada yediği golün faturası sosyal medyada Rıdvan Yılmaz ve Altay Bayındır'a kesildi. Hüseynov'un sağ kanatta uzun süre boş kalıp, Rıdvan'ın o bölgede kademeye girmemesi, Milli Takım seyircisini kızdırdı. Rıdvan'ın, Caner Erkin gibi pozisyon hatası yaptığı görüşleri paylaşıldı. Altay'ın da golde kurtarma payı olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. İlk kez Ay-Yıldızlı forma heyecanı yaşayan iki futbolcu için sert eleştiriler de oldu.