Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi
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Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi

Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım'ın 28'inci dakikada yediği golün faturası sosyal medyada Rıdvan Yılmaz ve Altay Bayındır'a kesildi. Hüseynov'un sağ kanatta uzun süre boş kalıp, Rıdvan'ın o bölgede kademeye girmemesi, Milli Takım seyircisini kızdırdı. Rıdvan'ın, Caner Erkin gibi pozisyon hatası yaptığı görüşleri paylaşıldı. Altay'ın da golde kurtarma payı olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. İlk kez Ay-Yıldızlı forma heyecanı yaşayan iki futbolcu için sert eleştiriler de oldu.

İlk kez A Milli Takım forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Altay Bayındır, Azerbaycan'ın 28'inci dakikada attığı golde hatalı bulundu. Rıdvan'ın savunma arkasına kaçan Hüseynov'u uzun süre fark edememesi ve pres yapmak için geç kalması, futbolseverleri kızdırdı. Ceza sahasında Hüseynov'un pasıyla topu ağlara gönderen Mahmudov'un şutunu kurtaramadığı için Altay Bayındır da tefe koyuldu.

Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Rıdvan'ın kademede geç kaldığı an
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Golde Altay ve savunmanın geç kalması

İşte o yorumlar:

Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
Milli Takım'ın yediği golün faturası ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Altay ve Rıdvan'a kesildi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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