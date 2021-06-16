Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz
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Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. EURO 2020'de grup üçüncülerinden en iyi 4 takım bir üst tura yükselecek. Burada alınan puanlar, atılan ve yenilen goller hesap ediliyor. Şu anda 0 puanı olan ve -5 averajı olan Milli Takımımız'ın şansı çok az gözüküyor. En iyi üçüncüler arasına girebilmemiz için son oynayacağı İsviçre maçında Milli Takımımız'ın fark atması gerekiyor. Ayrıca bugün İtalya'nın da İsviçre'ye kaybetmemesi lazım.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın Grubun ilk maçında İtalya'ya 3 golle kaybeden Ay Yıldızlılar, ikinci müsabakada karşılaştığı Galler'e de mağlup olarak ilk 2'ye girme şansını yitirdi. En iyi 4 üçüncü takımın üst tura çıkacağı EURO 2020'de Türkiye gruptan çıkmak için en iyi dört üçüncü takım arasında girmeye çalışacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKILIR?

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkiliyor. Eksi 5 averaj önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. İsviçre maçında rakibe büyük fark atmamız gerekiyor ve İtalya'nın da bugün İsviçre'ye mağlup olmaması gerekiyor.

EŞİTLİK HALİNDE NE GEÇERLİ?

-Takımlar arasındaki gol averajı

-Takımlar arasında atılan gol sayısı

-Gruptaki gol averajı

-Grupta atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemeler genel sıralama

ÜÇÜNCÜLÜK KRİTERLERİNDE NEYE BAKILIYOR?

-En çok puan toplayana

-Gol averajına

-Atılan gol sayısına

-Fair-Play puanına

-Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

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Haber Yorumları (4)
AYNENDEVAM: Ya gercekten bu kadar kotu top oynayan bir takim daha gormedim. Tamamen teknik hata, sadece futbolculara kizmakla olmaz. Kenan ne is yapar arkadas, Burak ne yapiyor orada cakili kendi kendine yuvarlaniyor, ne bicim takim bu?
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
AYKUT KALANOĞLU: Üfürükçü hocaya sorsaydınız nasıl gruptan çıkarız diye sayın futbol habercileri ? çok biliyorsunuz ya sizler futbol hesaplamalarını gazlamaları ? ayrıca karşı takımı okutup üflettirin maça çıkınca çok yorgun turşu gibi hissetsinler kendilerini ki takımımız maçı kazansın gruptan çıksın !
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
ZAFER YILMAZ : gel buradan yak. hesaba bir bak. yagmur duasına çıkın. belki hesaplarınız tutar.
Cevap Yaz 2 20 Yayından Kaldır
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