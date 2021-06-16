Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. EURO 2020'de grup üçüncülerinden en iyi 4 takım bir üst tura yükselecek. Burada alınan puanlar, atılan ve yenilen goller hesap ediliyor. Şu anda 0 puanı olan ve -5 averajı olan Milli Takımımız'ın şansı çok az gözüküyor. En iyi üçüncüler arasına girebilmemiz için son oynayacağı İsviçre maçında Milli Takımımız'ın fark atması gerekiyor. Ayrıca bugün İtalya'nın da İsviçre'ye kaybetmemesi lazım.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın Grubun ilk maçında İtalya'ya 3 golle kaybeden Ay Yıldızlılar, ikinci müsabakada karşılaştığı Galler'e de mağlup olarak ilk 2'ye girme şansını yitirdi. En iyi 4 üçüncü takımın üst tura çıkacağı EURO 2020'de Türkiye gruptan çıkmak için en iyi dört üçüncü takım arasında girmeye çalışacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKILIR?

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkiliyor. Eksi 5 averaj önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. İsviçre maçında rakibe büyük fark atmamız gerekiyor ve İtalya'nın da bugün İsviçre'ye mağlup olmaması gerekiyor.

EŞİTLİK HALİNDE NE GEÇERLİ?

-Takımlar arasındaki gol averajı

-Takımlar arasında atılan gol sayısı

-Gruptaki gol averajı

-Grupta atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemeler genel sıralama

ÜÇÜNCÜLÜK KRİTERLERİNDE NEYE BAKILIYOR?

-En çok puan toplayana

-Gol averajına

-Atılan gol sayısına

-Fair-Play puanına

-Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)