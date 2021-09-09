Milli Takım, 55 ülke arasında 47. sıraya zor yerleşti! Faroe Adaları, San Marino gibi takımlarla yarışıyoruz

Ay-Yıldızlı Takımımız, Karadağ, Cebelitarık, Hollanda maçlarından sonra istatistiklerde dibe vurdu. Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 takımla kıyaslandığımızda istatistiklerde 47. sıraya yerleştik. Atılan golde 47, dribblingde 38, orta açma karndesinde 36 ve topa sahip olma değerlerinde 26. olabildik. San Marino, Estonya, Faroe Adaları gibi takımları sollayabildik.

Sabah'ın istatistik haberine göre; Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 ülke içerisinde 47. sıraya yerleşebildi.

HOLLANDA MAĞLUBİYETİ SONRASI ACI TABLO

Milli Takım, Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 ülke içerisinde yediği gol sayısı ile 47, dribbling değerinde 38, orta karnesinde 36, topa sahip olma ve top çalma değerlerinde ise 26. olabildi.

SAN MARİNO, ESTONYA, FAROE ADALARI...

Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.