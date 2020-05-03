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Milli sporculardan "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı - SİVAS

Milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı - SİVAS
03.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:38

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.

Hazırlanan videoda, milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, muay thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı - SİVAS

Kaynak: AA

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