Milli sporcular TSYD Ankara şubesinde basınla buluştu
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Milli sporcular TSYD Ankara şubesinde basınla buluştu

Milli sporcular TSYD Ankara şubesinde basınla buluştu
Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, milli sporcuları ağırladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, milli sporcuları ağırladı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik pandemi kurallarına dikkat edilerek derneğin bahçesinde gerçekleşti.

Gazeteciler, milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Murat Fırat, milli halterciler Muammer Kılıç, Şaziye Doğan, Halter Milli Takımı Antrenörü Raif Özel, Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar ve Grekoromen Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş ile özel röportajlar yapma imkanı buldu. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, milli sporcuları kazandıkları madalyalardan dolayı kutlarken, Tokyo Olimpiyatları için de başarı diledi. Ayrıca Ata, özel röportaj etkinliğine katılan medya mensuplarına da teşekkür etti.


Milli sporcular TSYD Ankara şubesinde basınla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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