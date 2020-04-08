SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Milli sporcular canlı yayında egzersiz yaptıracak - Spor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Neslihan Yiğit, İstanbul, Spor

Milli sporcular canlı yayında egzersiz yaptıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün canlı yayınlanan egzersiz videolarında milli sporcular İstanbulluların evine konuk olacak.

08.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:06
Milli sporcular canlı yayında egzersiz yaptıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün canlı yayınlanan egzersiz videolarında milli sporcular İstanbulluların evine konuk olacak.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, Spor İstanbul'un Instagram hesabından tüm katılımcılara egzersiz yaptıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler arasında Spor İstanbul'a bağlı olan spor tesisleri geçici olarak kapatıldı. Evlerinde kalanlar için profesyonel eğitmenlerin aktivite tavsiyelerini paylaşmaya devam eden İBB yarından itibaren her hafta milli sporcuları ağırlayacak. Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan içeriklerde yarından itibaren her hafta milli sporcular egzersiz yaptırmaya başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcusu Neslihan Yiğit, yarın saat 11.00'de izleyicilere egzersiz önerilerini sunacak.

Yiğit'in ardından gelecek haftanın konuğu ise Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol olacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Spor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Oyuncularına parkta idman yaptıran Mourinho, hatasını kabul etti Spor
Oyuncularına parkta idman yaptıran Mourinho, hatasını kabul etti
Koronaya yakalanan hakem ve eşi, virüsü yendi Spor
Koronaya yakalanan hakem ve eşi, virüsü yendi
Korona tedavisi biten Rüştü, 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı Spor
Korona tedavisi biten Rüştü, "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Spor
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar Spor
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı
Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Milli sporcular canlı yayında egzersiz yaptıracak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 18:12:45. #1.14#
title