Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi - Haberler Spor
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Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi

Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde buz pateni performansı sergiledi. Şentunalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video çok sayıda etkileşim aldı.

Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Ardahan'da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.

Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Çıldır Gölü, Buz Pisti, Ardahan, Spor, Güncel, Haber

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