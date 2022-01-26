Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi

Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Ardahan'da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.

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