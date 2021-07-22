Milli Savunma Bakanlığından videolu Kurban Bayramı kutlaması

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama videosu yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama videosu yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, "Asil milletimizin emrinde, görevinin başında olan kahraman Mehmetçik, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor." ifadesine yer verilerek, video paylaşıldı.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki personelin görüntülerinin yer aldığı videoda, yurt içi ve dışında görevli Mehmetçik, vatandaşların bayramını kutladı.

Videoda, Afganistan, Suriye, Libya ve Polonya'da görevli personel tarafından "Memleket emniyetteyse bayram gurbette de güzel." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım