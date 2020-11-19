Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine doğru geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin bu yılki büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak. Öte yandan bu tutar Milli Piyango tarihinin en yüksek yılbaşı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıl yaklaşırken vatandaşları Milli Piyango heyecanı sardı. Yılbaşı özel çekilişinin biletleri dün satışa çıkarken vatandaşlar biletlerini Milli Piyango biletlerini gezici bayilerden, Milli Piyango bayilerinden alabilecek. Biletler 29 Kasım'dan itibaren de online olarak millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından satın alınabilecek.

REKOR İKRAMİYE

Bugüne kadar verilmiş en yüksek rakamı vadeden çekilişte, büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi. Tüm çekilişlerin sonunda ise toplam dağıtılacak ikramiye ise 563 milyon 400 bin lira. Yılbaşı bileti online olarak sadece www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satılabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

18 Kasım'dan itibaren satışa çıkan Milli Piyango biletlerinin fiyatları ise tam 100 lira, yarım 50 lira ve çeyrek 25 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin tam bilete vurması halinde bir kişi 100 milyon liralık servetin sahibi olacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı