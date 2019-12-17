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Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağını duyurdu.

17.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:23

'nden yapılan açıklamada, 31 2019 özel çekilişinin, idarenin binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

BASIN MENSUPLARI KATILABİLECEK

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak" bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

"TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir" ifadesi kullanıldı.


Haber Videosu

: Milli Piyango'nun büyük ikramiye çekilişi 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak
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