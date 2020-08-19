Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları
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Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları

19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 19 Ağustos 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi isabet eden şanslı numaralar belirlendi. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 19 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları
19.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:38

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 19 Ağustos Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

19 Ağustos Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinde yer alan ''Sorgula'' kısmına biletin seri numarasıni girerek kazandıkları ikramiyeyi öğrenebilecekler.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

19 AĞUSTOS MPİ BÜYÜK İKRAMİYE SONUCU

Sisal Şans tarafından çekiliş yapılan Milli Piyango'da büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 5, 6, 2, 2, 1, 9 numaraları ile 3 milyon TL sahibini buldu.

NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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