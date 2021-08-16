Milli okçu Abdullah Aslım memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı
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Milli okçu Abdullah Aslım memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı

Milli okçu Abdullah Aslım memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Spor

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda 2 bronz madalya alan Abdullah Aslım, memleketi Samsun'a döndü.

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda 2 bronz madalya alan Abdullah Aslım, memleketi Samsun'a döndü.

Samsunlu okçu Abdullah Aslım, 09-15 Ağustos tarihlerinde Wroclaw kentinde düzenlenen Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü olmuştu.

Karışık ve takım müsabakasında 2 bronz madalya ile memleketi Samsun'a dönen Aslım'ı Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ailesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seraçettin Turan, Samsun Okçuluk Kulübü Başkanı Murat Akkaya ve antrenörleri çiçeklerle karşıladı.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslım'ın 2 madalya ile kentimize döndüğünden dolayı kendilerini gururlandırdığını belirtti. Kasapoğlu, "Onun bu başarısının diğer sporcularımıza da örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm hocalarına ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çiçeklerle karşılanan Aslım, sevincini yakınlarıyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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