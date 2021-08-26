Milli motosikletçilerden Deniz Öncü İngiltere'de, İlayda Yağmur Yılmaz ve Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçilerden Deniz Öncü İngiltere'de, İlayda Yağmur Yılmaz ve Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da yarın piste çıkacak.

Milli motosikletçilerden Deniz Öncü İngiltere'de, İlayda Yağmur Yılmaz ve Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da yarın piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Barselona ve Avusturya yarışlarında ödül kürsüsüne çıkan milli sporcu Deniz Öncü, 27-29 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'deki 12. ayağında 5.9 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Pisti'nde yarışacak.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışan Deniz Öncü, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde yarışlara hazırlanıyor. Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlara, 28 Ağustos Cumartesi günü de sıralama turlarına katılacak. Sezonun 12. yarışı 29 Ağustos Pazar günü TSİ 13.20'de start alacak.

Avrupa Kadınlar Kupası'nda İlayda Yağmur Yılmaz yarışacak

Avrupa Kadınlar Kupası'nda (Women's European SS300 Cup) Türkiye'yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz, sezonun son yarışına İtalya'nın Mugello Pisti'nde çıkacak.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda lider durumda bulunan İlayda Yılmaz, yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Milli sporcu İlayda, 28 Ağustos Cumartesi günü sıralama turlarına, 29 Ağustos Pazar günü TSİ 14.00'te de İtalya yarışında boy gösterecek.

Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Mugello Dünya Pisti'nde 27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek İtalya Pist Şampiyonası'nda (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) SS300 sınıfında mücadele edecek.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 28 Ağustos Cumartesi günü sabah seansında sıralama turları, aynı gün TSİ 17.50'de de birinci yarış için piste çıkacak.

Bahattin Sofuoğlu, 29 Ağustos Pazar günü ise TSİ 14.40'da ikinci yarışta mücadele verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak