Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında

Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonluğuna uzanarak çocukluk hayalini gerçekleştiren 19 yaşındaki milli kick boksçu Hakan Koç, İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da altın madalya hedefiyle Erzurum'da güç depoluyor.

Avrupa şampiyonluğuna uzanarak çocukluk hayalini gerçekleştiren 19 yaşındaki milli kick boksçu Hakan Koç, İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da altın madalya hedefiyle Erzurum'da güç depoluyor.

Kick boksa 10 yaşında başlayan ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra bir kez de Avrupa şampiyonu olan Koç, yaklaşık 9 yıldır ringlerde ter döküyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu da olan milli kick boksçu Koç, nisan ayında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 84 kiloda şampiyon olarak ekimde İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Pasinler ilçesinde yaşayan ve haftanın büyük bölümünü 40 kilometre mesafedeki il merkezinde antrenman yaparak geçiren Koç, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kuvvet çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

"Bayrağımızı dalgalandırmak için dağlarda, bayırlarda antrenmanlar yaptım"

Çocukken bu sporu yaparak yurt dışına çıkmanın hayalini kurduğunu ifade eden Koç, "Çocukluk yaşlarında ülkemi ve ülkemin bayrağını dalgalandırmayı çok istiyordum. Bunun için dağlarda, bayırlarda çok antrenmanlar yaptım. Spor salonunda çok uzun süreler kaldığım günler oldu. Ramazan'da oruçlu olarak çok çalıştığım günler oldu. Şükürler olsun bunlar nasip oldu. Hedefimiz, inşallah altın madalyaya uzanmak." diye konuştu.

Koç, ekim ayında İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonası için uzun zamandır gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, antrenörlerinin üzerinde çok emekleri olduğunu dile getirdi.

Bu seviyelere gelebilmek için zor süreçlerden geçtiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"40 kilometrelik yoldan geliyorum. Dinlenmek ve beslenmek çok önemli. Bir şeylerden fedakarlık etmek lazım. Zorlu süreçlerden geldik. İnşallah hedefim dünya şampiyonu olmak. Zaten bunun için çok uzun zamandır hazırlık yapıyoruz. İnşallah hedefimiz altın madalya. İnşallah bu ülkeye o madalyayı getirip bayrağımızı dalgalandıracağım. Bunun yanı sıra 2024 ve 2028 yıllarındaki olimpiyatlara katılmayı da hedefliyorum.

Aynı zamanda kendisi de milli kick boksçu olan Koç'un antrenörü Emre Şahin de antrenmanlarını yüksek irtifa kamp merkezinde yaptıklarını anlattı.

Kamp merkezinin yüksek rakımlı bir yerde bulunduğu için burada yapılan antrenmanların sporcunun vücut direncinin artmasında büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Şahin, vücut direncinin arttırılmasının da kick boks branşında mücadele açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında
Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında
Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında
Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 12:21:18. #1.13#

title