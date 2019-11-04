Milli kayakçılar, Finlandiya'da kamp yapıyor

04.11.2019 16:06

Milli kayakçılar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarına Finlandiya'da hazırlanıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muonio kentinde 1 Kasım'da başlayan milli kayakçıların kampı 26 Kasım'a kadar sürecek.

Milliler, Finlandiya'nın Olos ve Saariselka şehirlerinde gerçekleştirilecek sezonun ilk FIS yarışlarında mücadele edecek

Antrenörler Fikret Ören ve Harun Akyol yönetimindeki milli takımın kampında sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Ahmed Oğlağo ve Özlem Ceren Dursun bulunuyor.

Kaynak: AA