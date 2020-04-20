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Türkiye, Spor

Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi.

20.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:41
Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi.

Türkiye Karate Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli karateciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli milli karatecilere videolu mesaj gönderdi.

"Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız." diyen mili karateciler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi.

Söz konusu paylaşımda milli karateciler Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.

Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

Kaynak: AA

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