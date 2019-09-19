Milli karateciler rotasını Şili'ye çevirdi

Sezonun ikinci yarısını Japonya'da yapılan Karate 1 Premier Lig'in Tokyo etabıyla açan Karate Milli Takımı, rotasını Şili'ye çevirdi.

19.09.2019 11:06
Milli karateciler rotasını Şili'ye çevirdi

Sezonun ikinci yarısını Japonya'da yapılan Karate 1 Premier Lig'in Tokyo etabıyla açan Karate Milli Takımı, rotasını Şili'ye çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, 20-22 Eylül tarihlerinde Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabına ev sahipliği yapacak Santiago kentinde tatamiye çıkacak.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden devam eden Karate Milli Takımı, Japonya'nın Tokyo kentinde açtığı sezonun ikinci yarısında rotasını Şili'ye yönlendirdi. Milliler, Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihlerinde tatamiye çıkacak.


Dünya Karate Federasyonu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyona 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Final seansının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı müsabakalara ay-yıldızlı ekip 7 kadın, 12 erkek sporcuyla katılım gösterecek.


Sezon Şili'de tamamlanacak


Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi'nde sezon Şili'de tamamlanacak. Salzburg'da başlayan etap, İstanbul ve Montreal'in ev sahipliğinde devam etti. A Serisi'nin geride kalan etaplarında 84 ülkeden yaklaşık 1251 sporcu tatamiye çıktı. Toplamda sekiz kez zirveye çıkan Türkiye en başarılı ülke olurken, 16 farklı ülke de en az bir altın madalya kazanma başarısı gösterdi.


Türk karateciler, Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.


Şili'de Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler:


Kadınlar


Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak


Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu


Kumite 55 kg: Tuba Yakan


Kumite 61 kg: Merve Çoban


Kumite 68 kg: Eda Eltemur


Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu


Erkekler


Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir


Kumite 60 kg: Eray Şamdan


Kumite 67 kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz


Kumite 75 kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut


Kumite 84 kg: Uğur Aktaş


Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu


Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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