Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor
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Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor

10.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:36

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan dünya ve Avrupa şampiyonu Serap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin olimpiyatlarda başarı olduğunu belirtti.

Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan Serap, "İstanbul'da 12 Mart Cuma günü başlayacak Karate 1 Premier Lig şampiyonası, Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Çok sayıda ülkeden karateciler ülkemize gelecek, misafirimiz olacak. Bizler de çok heyecanlıyız. Karate 1 Premier Lig şampiyonası müsabakalarıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Serap Özçelik Arapoğlu, Kovid-19 salgını başlamadan önce günde 4 saat antrenman yaptıklarını anımsatarak, "Kovid-19 salgın süreci bizler için zorlu bir süreçti. Çünkü daha önce günde çift antrenman yapıyor ve yaklaşık 4 saat çalışıyorduk. Neredeyse her ay en az bir uluslararası müsabakamız oluyordu. Bu sayı salgınla beraber yarı yarıya indi. Salonların kapalı olduğu dönem evde ancak bir saat antrenman yapabiliyorduk. Yani antrenman saatimiz 4 iken 1 saate indi. Tabii bu durum bizleri çok etkiledi. Kovid-19 salgını sürecinde formumuzu evde yaptığımız kuvvet antrenmanlarıyla koruduk." ifadelerini kullandı.

Serap, şu an tek hedefinin Tokyo'dan madalya ile dönmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli takımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde gerçekleştirmek istediğim bir hedefim var. O da 2021 yılına ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılı olmak. Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Milli takım olarak bunu başaracağımıza olan inancım tam."

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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