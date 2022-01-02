Milli futbolcumuzun kasırgasını dindiremiyorlar! Real Madrid'i avlayan Enes Ünal tarihe geçti

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. A Milli Takım'daki performansı tartışma konusu olan Enes, yavaş yavaş beklenen seviyeye ulaşıyor. Enes Ünal'ın son kurbanı Real Madrid oldu. Getafe, Enes Ünal'ın golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

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9. dakikada Real Madrid ağlarını sallandıran Enes, İspanya Ligi'nde 2022 yılında atılan ilk golü kaydetti. Enes, son 9 maçta 6 gole ulaştı. Bu sezon La Liga'da 13 gol atan Getafe'de, 6 golü Enes Ünal kaydetti. Enes'in bu performansı Milli Takım taraftarlarında heyecan yarattı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ KÖTÜ

24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde Manchester City, Genk, Twente, Villarreal, Levante ve Getafe formaları giyen Enes, A Milli Takım'da beklenen seviyeyi yakalayamadı. Enes, Ay-Yıldızlı forma altında 24 maçta 2 gol kaydetti.

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