Milli futbolcumuzun kasırgasını dindiremiyorlar! Real Madrid'i avlayan Enes Ünal tarihe geçti - Haberler Spor
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Milli futbolcumuzun kasırgasını dindiremiyorlar! Real Madrid'i avlayan Enes Ünal tarihe geçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son haftaların formda ismi Enes Ünal'ı Real Madrid de durduramadı. Getafe formasıyla son 9 maçta 6 gole ulaşan Enes, 2022 yılında İspanya'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. A Milli Takım'daki performansı tartışma konusu olan Enes, yavaş yavaş beklenen seviyeye ulaşıyor. Enes Ünal'ın son kurbanı Real Madrid oldu. Getafe, Enes Ünal'ın golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcumuz kasırga estiriyor! Real Madrid'i avladı, tarihe adını yazdırdı

KAYITLARA GEÇTİ

9. dakikada Real Madrid ağlarını sallandıran Enes, İspanya Ligi'nde 2022 yılında atılan ilk golü kaydetti. Enes, son 9 maçta 6 gole ulaştı. Bu sezon La Liga'da 13 gol atan Getafe'de, 6 golü Enes Ünal kaydetti. Enes'in bu performansı Milli Takım taraftarlarında heyecan yarattı.

Milli futbolcumuz kasırga estiriyor! Real Madrid'i avladı, tarihe adını yazdırdı

MİLLİ TAKIM KARNESİ KÖTÜ

24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde Manchester City, Genk, Twente, Villarreal, Levante ve Getafe formaları giyen Enes, A Milli Takım'da beklenen seviyeyi yakalayamadı. Enes, Ay-Yıldızlı forma altında 24 maçta 2 gol kaydetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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