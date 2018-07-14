Milli Futbolcumuz Cenk Tosun, Hazırlık Maçında 4 Gol Attı
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'ın Avusturya ekibi ATV Irdning ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında 4 gol attı.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz Ekibi Everton, Avusturya takımlarından ATV Irdning ile hazırlık maçı yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun attığı 4 golle maça damga vurdu.
İLK YARI 10-0 BİTTİ
İlk yarısı 10-0 biten ATV Irdning-Everton maçında İngiliz temsilcilerinin diğer gollerini Ademalo Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.
İkinci yarıda oyuna giren Kevin Mirallas 49, 50, 52 ve 54. dakikadalarda attığı gollerle skoru 14-0'a getirdi.
EVERTON'DAN TARİHİ FARK
Bol gollü geçen karşılaşma Everton'ın 22-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
YORUMLAR (3)
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İlk yari zaten 10 gol olmus.cenk mecbur kalmistir atmaya.cenk normal bir macta 4 gol atabilecek bir oyuncu degil.en fazla iki atar oda ite kakaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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22 tane gol atılmış zaten,santrfora kör bir adam koysanda okadar gol atardı :)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Halısaha takımı galibaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır