Milli Futbolcumuz Cenk Tosun, Hazırlık Maçında 4 Gol Attı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'ın Avusturya ekibi ATV Irdning ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında 4 gol attı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz Ekibi Everton, Avusturya takımlarından ATV Irdning ile hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun attığı 4 golle maça damga vurdu.

İLK YARI 10-0 BİTTİ

İlk yarısı 10-0 biten ATV Irdning-Everton maçında İngiliz temsilcilerinin diğer gollerini Ademalo Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.

İkinci yarıda oyuna giren Kevin Mirallas 49, 50, 52 ve 54. dakikadalarda attığı gollerle skoru 14-0'a getirdi.

EVERTON'DAN TARİHİ FARK

Bol gollü geçen karşılaşma Everton'ın 22-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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