Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz

Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Mert Günok, "Şampiyonaya giden yolda kritik maçlarda oynadık.

Mert Günok, "Şampiyonaya giden yolda kritik maçlarda oynadık. Kritik pozisyonlarım oldu. Bu bütün takım arkadaşlarımızın başarısı. Biz elimizden geleni yapıp şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Şimdi hiçbir şey bitmedi, sırada şampiyona var. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, millilerin EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdüğü Regnum Carya Otel'de basın toplantısında konuştu.

Pandemiden dolayı ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerine değinen Mert Günok, "2 sene öncesinde döndüğümüzde geldiğim ilk kamptan itibaren ekip başarılı olacağını hissettirdi. Bu sinerjiyi hissettik, yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kamp bizim için güzel gidiyor. Teknik ekip, çalışanlar, herkes bizim için seferber olmuş durumda. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmamız için elinden geleni yapıyor. Şampiyonaya giden yolda kritik maçlarda oynadık. Kritik pozisyonlarım oldu. Bu bütün takım arkadaşlarımızın başarısı. Biz elimizden geleni yapıp şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Şimdi hiçbir şey bitmedi, sırada şampiyona var. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.MİLLİ FORMAYLA KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL, HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLUYORGazetecilerin milli takımda kaleciler arasında forma rekabeti üzerine yönelttiği soruya ise tecrübeli kaleci, "Burada bulunan çok değerli arkadaşlarımızla kamptayız. Burada bulunmayan diğer kaleciler var. Milli formayla kimin oynadığı önemli değil. Herkes birbirine destek oluyor. Kaleciler arasındaki arkadaşlık da çok güzel. İyi performans önemli. Hocamızın kararı şampiyonada kimin oynayacağı. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluruz" ifadelerini kullandı

Mert Günok, pandemi sürecinde tüm futbolcuların performansının kötü olduğu dönemler yaşandığını söyledi. Pandemi ve sonrasında, şampiyonanın ertelenmesinin milli takım açısından sorun olacağını zannetmediğine değinen Mert Günok, bu süreçte takımın daha güçlendiğine inandığını dile getirdi.

- Değil
Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz
Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz
Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 15:38:40. #1.15#

title