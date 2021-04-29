Milli futbolcu Ozan Kabak'a göre defans oyuncuları tehlikeyi önceden sezmeli Açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, "Bir defans oyuncusu olarak tehlikeyi önceden sezmeli ve olacakları görmelisiniz.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, "Bir defans oyuncusu olarak tehlikeyi önceden sezmeli ve olacakları görmelisiniz." dedi.

Ozan Kabak, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Forma giydiği maçlardan önce rakip takımın forvet oyuncularını araştırdığını belirten 21 yaşındaki stoper, "Kulüp çalışanlarımızdan rakip forvetlerin videolarını istiyorum. Böylelikle rakibimin hangi ayağının daha güçlü olduğunu ve yeteneklerinin ne olduğunu maçtan önce biliyorum. Bu, bana çok yardımcı oluyor çünkü rakip oyuncuların sonraki hareketlerini tahmin etmek daha kolay oluyor. Bir defans oyuncusu olarak tehlikeyi önceden sezmeli ve olacakları görmelisiniz." diye görüş belirtti.

Ozan, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takım arkadaşı Virgil van Dijk ile sık sık konuştuklarını vurgulayarak, "Defans oyuncularının birbirlerini daha iyi anladığını düşünüyorum. Van Dijk bu konuda bana ne yapmam gerektiğiyle ilgili bazı küçük ipuçları verdi. Bu tavsiyeler, oyunuma çok yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Almanya Bundesliga'da ve Premier Lig'de forma giyerek önemli bir tecrübe kazandığını aktaran Ozan Kabak, "Henüz 18 yaşımda, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için oynuyordum. Liverpool gibi her maçı kazanmak zorundaydık. Çok sayıda taraftarınızı her hafta mutlu etmeniz gerekiyor. Senden çok şey bekliyorlar ve bu da erken olgunlaşmanıza yol açıyor. İşte ben tam da bunu yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Leicester City deplasmanında Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta kaleci Alisson ile yaşadıkları anlaşmazlık üzerine yenilen golün ardından çok üzüldüğünü anlatan milli futbolcu, şöyle devam etti:

"75. dakikaya kadar her şey yolundaydı. Ancak futbolda talihsizlikler de var ve bir talihsizlik yaşadık. Ama bence futbolda ne olduysa onu unutmalısın ve devam etmelisin. Geçmişi hemen unutmalısın. Ben de aynen öyle yaptım, o anı unuttum. O maçtan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Takım arkadaşları ve teknik direktör Jürgen Kloop'un kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Ozan, "Elbette kolay olmadı. Takıma gelir gelmez katkı sağlamam ve yardım etmem gerekiyordu. Aynı zamanda şehre ve dile alışmam gerekiyordu, üstelik her şey benim için çok yeniydi. 20 yaşında bir delikanlı için bu kolay değil ama iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ve sadece futbola konsantre oluyorum." ifadelerini kullandı.

Liverpool şehrindeki hayatından da bahseden Ozan Kabak, salgın nedeniyle dışarıda vakit geçirmek yerine evde kitap okumayı ve televizyon seyretmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge