Milli forma için Yüksekova'nın dik yamaçlarına tırmanıyorlar

28.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:05

Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, milli takıma girebilmek için her gün 3 saat antrenman yapıyor.

Milli takım antrenörleri nezaretinde, ilçedeki yüksek rakımlara tırmanan, Esendere ve Şemdinli kara yollarında tekerlekli kayak yapan sporcular, ay-yıldızlı formayı giyebilmek için özveriyle çalışıyor. Her gün 35 kilometre kayak, 15 kilometre de normal koşu yapan sporcular, batonlu sıçrama, şınav, dikey sıçrama ve plank duruşlarıyla kondisyonlarını güçlendiriyor.

Yaz kış demeden antrenmanlara katılan, Yüksekova'nın dik yamaçlarında koşan sporcular, Dünya Gençler Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

"En başarılı sporcular bizim öğrencilerimiz"

Biatlon Milli Takımı Antrenörü Kenan Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'da 120 sporcunun çalışmalara katıldığını, bunlardan 10'unun biatlon, 12'sinin de kayaklı koşu milli takımlarında yer aldığını söyledi.

Sporcuların hepsinin Hakkari ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirten Ören, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yapılan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda 4 bin 480 puanla birinci olduk. Biatlonda ise milli takımın en başarılı sporcuları Yüksekovalı öğrencilerimiz. Biatlonda dünyada ilk sekiz arasına giren sporcularımız var. Takım halinde de Yaz Dünya Biatlon Şampiyonası'nda dördüncü oldular. Mevcut sporculardan 15'i Türkiye şampiyonu oldu, ikincilik, üçüncülük elde eden başarılı sporcularımızın hedefi de şampiyonluk. Ara vermeden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yazın tekerlekli kayak, koşu, sıçrama, kondisyon antrenmanlarıyla kışa hazırlanıyoruz."

Disiplinli çalışma programıyla kışa hazırlanan sporcuların Erzurum'da yapılacak yarışlarda sezonun ilk sınavını vereceklerini ifade eden Ören, ocak ayında ise kayaklı koşunun eleme yarışmalarına katılacaklarını aktardı.

Hakkarili sporcuların uluslararası yarışlara da katılacağını ifade eden Ören, desteklerinden dolayı Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür etti

Şennur Kartal: "Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Yıldız Kızlar 16 Yaş Altı Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcusu Şennur Kartal ise öğretmeninin yönlendirmesiyle kayağa başladığını belirtti.

Yarışmalara katılarak başarılı dereceler elde ettiğini anlatan Kartal, "20 Aralık'ta Erzurum'da yapılacak FIS yarışı ve 2021'de Finlandiya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne hazırlanıyorum. Milli takıma seçildim, kendimi hazır hissediyorum. Yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Sporculardan Alican Dayan da milli takım seçmelerinde başarılı olarak ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını bildirerek, "İki yıldır Biatlon Milli Takımı'ndayım. Ocak ayında yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 2021 EYOF'a katılacak aday kadrodayım. Orada iyi bir derece alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA