Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek

23.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektronik İzleme Sistemi'nde kullanılan ürünlerin yurt dışından ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projesi ile ilk kez milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Bu proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının, teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımıyla yapılması ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması hedefleniyor.

SİP'in en yeni uygulaması, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi oldu.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Adalet Bakanlığı arasında tedarik sözleşmesi, STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi 7 Şubat'ta imzalandı.

Söz konusu sözleşmelerle, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonlarının sağlanması, toplumla bütünleştirilmeleri, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulmasında kullanılan cihazların milli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, elektronik kelepçe, alkol izleme, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi, anlık takip sistemi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek, üretilecek.

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin izlenmesi amacıyla yurt dışından ithal edilen elektronik izleme sistemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılacak. Tasarımı, yazılımı ve üretimi milli imkanlarla gerçekleştirilecek elektronik izleme sistemi ürünlerinin kullanılmasına 1 Ocak 2021'de başlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi gereğince sözleşme bedelinin yüzde 68'ine karşılık gelen tutarda yurt içi katma değer gerçekleştirilecek. Proje kapsamında kazanılacak kabiliyetler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere muhtelif kamu idarelerinin izleme ve takip sistemlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilecek.

"İthalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, elektronik kelepçenin çok iç açıcı bir konu olmadığını ancak modern ceza infaz sisteminde birçok ülke tarafından kullanıldığını belirtti.

Elektronik İzleme Sistemi'nin özellikle kadına şiddetin önlenmesi noktasında caydırıcı bir işlev üstlendiğinin altını çizen Varank, "Bununla birlikte bakanlık olarak özellikle kamunun yaptığı alımlarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, kamu alımları ve yatırımlarının ciddi bir ölçek oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede yerlileşme ve millileşme alanındaki hedeflerimize daha hızlı varabiliriz. Topyekun kalkınma için yerliliği ve milliliği olmazsa olmaz bir ilke olarak kabul etmeliyiz. Elektronik İzleme Sistemi'nde kullanılan ürünler, sistemin yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana yurt dışından ithal ediliyordu. Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projesi ile ilk kez, milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Bu proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Varank, bu konudaki hassasiyeti nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de teşekkür etti.

Uygulama 2013'te başlamıştı

Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık, hükümlülerin cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması amacıyla 2013 yılında başlatılmıştı.

Türkiye'de, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı elektronik izleme üniteleri kullanılıyor.

Kamu alımlarına yönelik SİP projeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, metro, tramvay, tren gibi raylı sistem araçları, raylı sistemlerde kullanılacak sinyalizasyon, güç, haberleşme ve benzeri alt sistemler, elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, akıllı şehir uygulamaları üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: AA