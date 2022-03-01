Özer : "1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır" - Haberler

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Özer : "1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır"

AA, Onur Orhan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Özer : "1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır"DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde konuştu.

DÜZCE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Özer :

"1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır"

DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde konuştu

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

Özer : 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır

AA / Onur Orhan - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Öğretmen, Düzce, Güncel, Haberler

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