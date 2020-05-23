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Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı. Kampanyaya en büyük desteği 100 milyon liralık bağışla Merkez Bankası yaptı.

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
23.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:42

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla start verilen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor. Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyada şu ana kadar toplanan miktar 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı.

"KORONA" YAZ 8119'A SMS AT, 10 TL'LİK DESTEĞİN OLSUN

Kampanyaya direk banka hesapları üzerinden bağış yapmanın yanı sıra SMS ile de destek olunabiliyor. SMS ile bağış yapmak isteyenler "Korona" yazıp 8119'a kısa mesaj atıp kampanyaya 10 TL'lik katkıda bulunabiliyor.

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı

SMS İLE 63 MİLYON 941 BİN LİRA TOPLANDI

Kampanyaya SMS atarak destek olanların sayısı şu an için 6 milyon 394 bin 162. SMS ile toplanan bağış miktarı ise 63 milyon 941 bin 620 TL.

EN BÜYÜK DESTEK MERKEZ BANKASI'NDAN

Kampanyaya en büyük desteği yapan kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon liralık bağış yaptı. Merkez'i 62 milyon 300 bin liralık bağış ile Ziraat Finans Grubu takip etti. Kampanyaya 56 milyon lira bağış yapan Halk Bankası ise sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

Kampanyaya 10 milyon ve üzeri destek yapan kurumlar şöyle:

- VakıfBank: 50 milyon TL

- Türk Telekom: 40 milyon TL

- Turkcell: 29 milyon 376 bin TL

- Altıntepe Madencilik: 25 milyon TL

- Eti Bakır: 24 milyon TL

- Kuveyt Türk: 20 milyon TL

- TİSK Mikrocerrahi Vakfı: 20 milyon TL

- Doğuş Holding: 15 milyon TL

- Türkiye İhractçılar Meclisi: 15 milyon TL

- Cihan Kamer: 13 milyon TL

- BİM: 12 milyon TL

- EVKUR: 11 milyon TL

- Bayburt Grup: 10 milyon 69 bin TL

- Vodafone: 10 milyon TL

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu: 10 milyon TL

- Şevket Sabancı- Hayırlı Sabancı: 10 milyon TL

- Koza Altın: 10 milyon TL

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

- MAPA İnşaat: 10 milyon TL

Ekonomi Manşet

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