HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'na odaklandı

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

02.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:16

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları dönemde, yarışma takviminin henüz netleşmediğini ifade etti.

Bu nedenle o süreçte form tutma antrenmanları yaptıklarını, yarışma takvimi belli olunca da ona göre çalıştıklarını dile getiren Göktekin, "Avrupa Şampiyonası iptal edilmişti ancak 9-13 Aralık'ta yine Azerbaycan Bakü'de yapılacak. O yüzden 4 aylık süremiz var. Bizim için çok önemli ve yeterli bir süre. Bu süreç içinde de yoğun antrenmanlara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kovid-19 sürecini iyi geçirdik"

Antrenman yapmadıkları dönemde birçok ülkenin antrenörleri ve sporcularıyla iletişim içinde olduklarını anlatan Göktekin, Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en rahat geçiren ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bundan dolayı kontrollü gittik ve çok iyi çalışmalar oldu. Geçiş döneminde on-line antrenmanlarımız oldu. Hiç boş bırakmadık. Antrenmanlara tekrar başladığımızda teknik anlamda en fazla 1 hafta sıkıntı yaşadık. Pandemi sürecinde yaptığımız on-line antrenmanların faydasını çok gördük. Kovid-19 sürecini iyi geçirdik ve şu an Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz."

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın ameliyatı sonrası henüz yüzde yüz performansla çalışmadığına da dikkat çeken Göktekin, "Yüzde 60-70'lerde diyebiliriz. Bayramdan sonraki süreçte daha yoğun olacak. İbrahim Çolak'la olimpiyatlara gidebilirdik ama yüzde yüz performans gösterip göstermeyeceği tartışılırdı. Bir yıllık erteleme İbrahim için iyi oldu. Diğer sporcularımızın eksiklerini tamamlaması, üzerine bir şeyler koyması ve madalya hedefini büyütmesi açısından da çok iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'na odaklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Güncel
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Magazin
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak Dünya
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Barış Arduç Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Bayram Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'na odaklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 11:16:20. #1.14#
title