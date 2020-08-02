Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'na odaklandı Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları dönemde, yarışma takviminin henüz netleşmediğini ifade etti.

Bu nedenle o süreçte form tutma antrenmanları yaptıklarını, yarışma takvimi belli olunca da ona göre çalıştıklarını dile getiren Göktekin, "Avrupa Şampiyonası iptal edilmişti ancak 9-13 Aralık'ta yine Azerbaycan Bakü'de yapılacak. O yüzden 4 aylık süremiz var. Bizim için çok önemli ve yeterli bir süre. Bu süreç içinde de yoğun antrenmanlara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kovid-19 sürecini iyi geçirdik"

Antrenman yapmadıkları dönemde birçok ülkenin antrenörleri ve sporcularıyla iletişim içinde olduklarını anlatan Göktekin, Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en rahat geçiren ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bundan dolayı kontrollü gittik ve çok iyi çalışmalar oldu. Geçiş döneminde on-line antrenmanlarımız oldu. Hiç boş bırakmadık. Antrenmanlara tekrar başladığımızda teknik anlamda en fazla 1 hafta sıkıntı yaşadık. Pandemi sürecinde yaptığımız on-line antrenmanların faydasını çok gördük. Kovid-19 sürecini iyi geçirdik ve şu an Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz."

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın ameliyatı sonrası henüz yüzde yüz performansla çalışmadığına da dikkat çeken Göktekin, "Yüzde 60-70'lerde diyebiliriz. Bayramdan sonraki süreçte daha yoğun olacak. İbrahim Çolak'la olimpiyatlara gidebilirdik ama yüzde yüz performans gösterip göstermeyeceği tartışılırdı. Bir yıllık erteleme İbrahim için iyi oldu. Diğer sporcularımızın eksiklerini tamamlaması, üzerine bir şeyler koyması ve madalya hedefini büyütmesi açısından da çok iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA