SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
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SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndüOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu İzmir'e geldi. Ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılanan Ferhat Arıcan, "4 ay içinde 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldum, sıra olimpiyatlarda" dedi.

Motivasyonunun çok yükseldiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlarda tarihi bir başarı elde etmek istiyorum. Ülkeme başarı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Koronavirüse yakalandım. Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım. Pes etmedim. Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm vardır; hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız" dedi.

SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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