Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması
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Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek isimlerden milli cimnastikçi Ahmet Önder, organizasyonda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek isimlerden milli cimnastikçi Ahmet Önder, organizasyonda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Ahmet Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu senenin Türk cimnastiği için çok önemli bir yıl olduğunu, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecinde çıktıkları Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Sene başında yaşadığı sakatlığa ve geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda umut vadeden bir performans gösterdiğini dile getiren Önder, şampiyona öncesi 10 gün karantinada kalmasının kondisyonunu olumsuz etkilediğini kaydetti.

Avrupa Şampiyonası'nda 4 gün üst üste 6 alette yarışmanın yorucu olduğunu, yer, paralel ve barfiks aletleri ile genel toplamda finale kalma başarısı gösterdiğini anlatan Önder, şöyle konuştu:

"Kondisyonum yetersizken yarışmak performansımı olumsuz etkiledi ama yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Üstesinden geldiğimi de düşünüyorum. En azından sakatlık olmadı. Sadece son gün çok yorgun olduğum için kötü geçti ama diğer günler serilerime baktığımda mutlu edecek performanslar gösterdiğime inanıyorum. Kendimle o yönden gurur duyuyorum. Madalya almak isterdim, birkaç tane dördüncülüğüm oldu. Madalya alamasam da performansım bence başarılıydı."

Yaşadığı bu deneyimin kendisine güven verdiğini aktaran Ahmet Önder, "Gördüm ki potansiyelim gayet iyi. Olimpiyatlarda da güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Şimdi oradan çıkardığım derslerle olimpiyat sürecine hazırlanıyorum. Orada yaptığım hataları bir daha yapmayacağımı garanti edebilirim. Tabii ki sakatlık ve hastalık olmadığı sürece. İnşallah olimpiyatlar tüm sporcular ve ülkemiz adına çok güzel geçecek. Bunun için çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyatları'dan çok umutlu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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