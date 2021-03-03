Milli buz patenciler Bulgaristan'da gurur yaşattı

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcuların takım halinde birinci olmasına ilişkin, bu başarının olimpiyatlara da yansıyacağını umduğunu belirtti.

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcuların takım halinde birinci olmasına ilişkin, bu başarının olimpiyatlara da yansıyacağını umduğunu belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yarışmaları iptal edilen sporcuların, uzun aradan sonra düzenlenen ilk organizasyonda büyük bir başarı yakaladığını ve bunun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde sporculara her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Özdemir, sporcuların ilk dönemde çevrim içi olarak antrenörleri eşliğinde antrenmanlarına devam ettiğini ve bunu daha sonra federasyon olarak sürdürdüklerini kaydetti.

Özdemir, salgın şartları açılmaya başladıktan sonra sporcuların ve antrenörlerin çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini aktararak, "Ulusal yarışmalarda kendilerini hazırlayarak önce Macaristan'da sonra Sofya Trophy yarışmasında güzel sonuçlar aldılar. Tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Altyapıya büyük önem veriyoruz, buradaki sporcularımız geleceğin olimpiyat sporcuları olacaktır. Bu başarının olimpiyatlara da yansıyacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etmişti. Türkiye, elde edilen toplam derecelere göre belirlenen takım şampiyonluğunda ilk sırada yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu