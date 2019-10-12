Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı
Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde 81 kiloda mücadele veren Karabüklü Elif Güneri, Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi 5-0 yenerek finale yükseldi. Başarısını asker selamı yaparak kutlayan Güneri, yarın Rus rakibi ile final müsabakasına çıkacak. - KARABÜK