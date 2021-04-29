Milli Atlet Aytar, vefatının 29. yılında anıldı

Elazığlı milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Elazığlı milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 1951 yılında düzenlenen ilk Akdeniz Oyunları Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına Maraton dalında koşan ve şampiyon olarak altın madalya kazanan merhum Ahmet Aytar ölümünün 29. yılında mezarı başında anıldı. 1922 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Aytar, ayrıca kariyerinde 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonluğu'nu kazanmış, 1 Mayıs 1992 yılında vefat etmişti. Aytar, vefatının 29. yıl dönümüne 2 gün kala kabri başına dua edilerek anıldı.

Anmaya katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren," Uzun yıllar boyunca ilimizi Atletizm alanında gururla temsil edip, Ülkemize Akdeniz Oyunları Şampiyonası'nda atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz Merhum Ahmet Aytar aynı zamanda, ilimizi temsilen katıldığı, 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonaları'nda birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Gençlerimiz Elazığ'ın bağrından çıkmış sporcumuz merhum Aytar'ı hem sporcu kimliğiyle hem de kişiliğiyle örnek almıştır. Ölümünün 29. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız Milli Atletimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı