Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı
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Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı

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Bugün oynanan Kayserispor-Göztepe maçı 1-1, Sivasspor-Trabzonspor ve Rizespor-Karagümrük mücadeleleri 0-0 sonuçlandı. Milli ara dönüşü ligde oynanan ilk 3 maçta kazanan çıkmazken, 2 gol sesi de Kayseri-Göztepe maçında duyuldu. Karşılaşmalar pozisyon bakımından zengin geçmedi.

Spor Toto Süper Lig'de milli ara dönüşündeki maçlarda pek fazla aksiyon olmadı. Bugün oynanan 3 karşılaşmada zafer kazanan olmadı. Ligde ilk 4'ten uzaklaşmak istemeyen Bordo-Mavililer, Sivas deplasmanında galibiyet göremedi. Mücadele pozisyon bakımından da oldukça kısır geçti. 1-1 sona eren Kayseri-Göztepe karşılaşmasında İlhan Parlak ve Jahovic'in karşılıklı golleri oldu.

Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı

"OYUNUMUZ GELİŞİYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Öndeki seçeneklerimiz fazla değildi. Belirleyici olan buydu. Gelişmeye devam ediyoruz. Halen kolay değil. Takım benim isteklerime cevap veriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Salı günkü maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı

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