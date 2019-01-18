Milletvekili Tutdere: "Kenevir Çiftçiye Can Suyu Olacaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın kenevir ekilecek 19 il arasında yer alması gerektiğini belirterek, "Can çekişen çiftçiye kenevir can suyu olacaktır" dedi.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım ve Orman Bakanına çağrıda bulunarak, kenevir ekilecek iller arasına Adıyaman'ın da dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Abdurrahman Tutdere açıklamasında, "Gecen hafta kenevir ekimiyle ilgili yeni bir sürecin başlayacağı kamuoyuna açıklandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde ülkemizde 19 ilde kenevir ekimine izin verildi.

Coğrafyası, hava şatları ve iklimi bu bitkinin yetiştirilmesine müsait olmasına rağmen 19 il arasında Adıyaman yer almamaktadır. Tütün yasaklarıyla birlikte ekonomisi can çekişen Adıyaman'da kenevir ekimine izin verilmesi, tarımı canlandıracak, çiftçiye can suyu olacaktır. Buradan Tarım ve Orman Bakanına çağrı yaparak, Adıyaman'da kenevir ekimine izin verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA