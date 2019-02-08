Milletvekili Tunç, Hemşehrileriyle Buluştu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Beypazarı ve Çayırhan'da yaşayan Bartınlı ve Zonguldaklı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Tunç, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve Halk Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların 2001 yılında kurulan AK Parti'yi 15 ay sonra yüzde 34 oyla tek başına iktidara getirdiğini hatırlattı.

Geçmişte bir kalp ameliyatı için yurt dışında doktor araştırırken, bugün bu ameliyatların rahatlıkla yapılabildiğini anlatan Tunç, "Ayrımcılık ortada kalktı. 'Sigortalı şuraya gitsin, memur başka hastaneye gitsin', böyle bir ayrım yok. Aile hekimleri en ücra mahallelere kadar giderek taramada bulunuyor." dedi.

Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan arasında yolların çift şeritli hale getirildiğine işaret eden Tunç, "Önceden bu yollar böyle değildi. Sağlıktaki, sosyal yaşamdaki, refahtaki iyileşme insanlarımızın ömürlerine yansıdı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de yaşayanların ortalama ömürlerini 1972'de 70 olarak belirlemişti. Şimdi ise 79'dur. Her geçen gün halkın refah ve huzurunu artmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Tunç, Beypazarı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Tuncer Kaplan'ın desteklenmesini isteyerek, "Yapılan sunumda şunu da gördük. Bir il belediyesinin yapamayacağı hizmetleri Beypazarı'na kazandırmış ve kazandırmaya da devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.



Tunç, Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını Bartın'a aktarmaya çalıştıklarını, ikametgahı Bartın ve Zonguldak illerinde olanlardan bin 500 kişinin TTK'ye alınacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ilçede yılladır Bartınlı, Zonguldaklı ve ülkenin diğer yerlerden gelerek burada yaşayan vatandaşlarla dostane ilişkiler içinde bulunduklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı belediye başkan adayı olarak her kesimden destek beklediklerini belirten Kaplan, şimdiye kadar Beypazarı için canla başla gecesini gündüzüne katarak bir şeyler kazandırmanın çabasında olduklarını, tekrar seçildiğinde hizmetlerin artarak süreceğini söyledi.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Akman, Çayırhan mahalle temsilcisi Yılmaz Sevingül ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA