Millennium Agency başvuruları başladı! Espor kariyeri yapmak isteyenler için yeni fırsat
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Millennium Agency başvuruları başladı! Espor kariyeri yapmak isteyenler için yeni fırsat

Millennium Agency başvuruları başladı! Espor kariyeri yapmak isteyenler için yeni fırsat
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor kariyerine adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat.

Espor ekosistemine adım atmak isteyen oyuncular ve yöneticiler için büyük bir fırsat doğuyor. Millennium Agency başvurularını açtığını duyurdu.

Eğer sen de aktif olarak espor takımlarında yer alıyor ya da takım arıyorsan doğru yerdesin. Buna ek olarak espor takımlarında yöneticilik yapıyor ya da yapmak istiyorsan aşağıdaki oyunlar dahilinde ajansın bünyesine katılabilirsin. Ajansın aktif olarak rol alacağı oyunlar ise şu şekilde:

  • Zula
  • League of Legends
  • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
  • FIFA 21
  • Formula 1
  • Valorant

Eğer yukarıdaki oyunlardan biriyle ilgileniyorsan ajansın sosyal medya hesapları üzerinden başvurunu yapabilirsin. Ajansın sosyal medya hesaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

Kaynak: Playerbros

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