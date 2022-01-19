Milas Çamlıyurt HİS Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından Muğla bölgesindeki yatırımlar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından Muğla bölgesindeki yatırımlar aralıksız devam ediyor. Milas Çamlıyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan ve hayvanlar için içme suyu hizmeti veren gölet son yağışlarla rezervuarı tamamen doldu. Gölet bölgede hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlıyor.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden Su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan Su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık Su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; "Muğla'ya bir gölet daha kazandırdık. Milas ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan 'Çamlıyurt Hayvan İçmesuyu Göleti' sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlıyor Temelden 14 metre yüksekliğe sahip gölet, 40 bin metreküp su depolama hacmine sahip. Bölgede oluşan son yağışlar ile Gölet rezervuarı tamamen dolarken, dolusak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılıyor. Gölet, bölge çiftçilerimizin hizmetindedir" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçilerimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye sonsuz şükranlarımızı sunarım" dedi. - MUĞLA