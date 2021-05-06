Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" aldı

Milas-Bodrum Havalimanı, 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA)" programının ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasını aldıTAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, iklim değişikliğiyle mücadele...

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA)" programının ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasını aldı

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Milas-Bodrum Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı hedefleyen programa katıldı.

Milas-Bodrum, TAV'ın işlettiği ve programda yer alan 6'ncı havalimanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "TAV olarak paydaşlarımıza sağladığımız faydayı en üst seviyeye çıkarırken operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ACA sertifikasyonunu almaktan mutluluk duyuyoruz. 2030 yılında karbon nötr olma hedefimiz için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz yıl otopark alanımızın üzerini solar panellerle kaplayarak yaptığımız gibi enerjimizi artan oranda yenilenebilir kaynaklardan elde etmek ve verimli kullanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de Milas-Bodrum Havalimanı'nın "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" programına başarıyla katılmasının, havalimanı sektörünün emisyonlarını gündeme almak konusundaki taahhüdüne en zorlu zamanlarda dahi öncelik vermeye devam ettiğini gösteren güçlü bir örnek olduğunu belirtti.

Jankovec, "Süre giden yıkıcı bir krizin ortasında karbon emisyonlarını ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürmek az bir başarı değil. Bu başarıda emeği olan tüm TAV Havalimanları çalışanlarını kutluyorum. Tebrikler..." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, TAV'ın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanları programda "Level 3+ Nötralizasyon" seviyesinde yer alıyor. Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı olan Tunus Enfidha "3" ve Hırvatistan Zagreb Havalimanı "Level 2" seviyesinde bulunuyor.

ACI Europe'un belirlediği 2050 Net Sıfır hedefine katılan TAV, Ocak 2019'da da 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüdünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Mesut Özil Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milas-Bodrum Havalimanı, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:01:13. #1.15#

title