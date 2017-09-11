Mikro Yazılım, Van'da Güncel Perakende Çözümlerini Anlattı

Türkiye'nin önde gelen kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım; Van'da, PERDER (Türkiye Perakendeciler Federasyonu) ile ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik ile güncel perakende çözümlerini KOBİ'lere anlattı.

Mikro Yazılım ve PERDER, Van Elite World Otel'de gerçekleştirdikleri ortak bir etkinlikle PERDER üyesi şirketlere, perakende sektörüne yönelik ürün ve çözümler ve bu sektördeki güncel gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi verdiler. Van PERDER üyesi 50'nin üzerinde şirketin katıldığı etkinlikte, Mikro Yazılım'ın perakende çözümleri büyük ilgi gördü.

Mikro Yazılım adına sunumu Mikro Yazılım Proje Danışmanı Emine KORKMAZ yaptı. Sunum kapsamında Mikro Yazılım Perakende çözümlerinin şu başlıkları üzerinde duruldu:

Stok Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Finans Yönetimi

Hizmet ve Masraf Yönetimi

Karar Destek Sistemi

Mağaza Yönetimi

Market Satış Yönetimi

Mikro Yazılım, Perakende Sektörüne Marka Bağımsız Çözümler Sunuyor.

Mikro Yazılım'ın ortaya koyduğu perakende çözüm platformu, işletmelerin tüm ihtiyaçlarının tek bir otomasyon sistemi ile karşılanmasını sağlıyor.

Retail ile Entegre Olabilen Diğer Cihazlar: Sistem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, KİOSK'lar, elektronik raf etiket sistemleri vb.

Online Satışta e-Dünya: RETAIL, elektronik platformda, işletmeler arası e-ticaret (B2B) ve firmadan müşteriye yönelik e-ticaret (B2C) her türlü iş yapış biçimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede nihai müşetrilere internet ortamından satış (online satış) yapabilmek için her türlü geliştirme kolayca yapılabiliyor. Şirketler, RETAIL ile mağazalar arasında iletişim kurabilme, anlık stok bilgisi tutulabilme, ürün bilgisi gönderebilme, sipariş alabilme, satış ve tahsilat işlemlerini takip edebilme şansına kavuşuyor.

Kullanıcı Dostu ve Kişiselleştirilebilir Ekranlar: Kullanıcı deneyimi açısından ele alınarak geliştirilen RETAIL'de klasik menüye ek olarak geliştirilen yeni nesil MetroStyle seçeneği, kullanıcılara sık kullandıkları menüleri kendi masa üstlerinde toplayabilme ve işlemlerini pratik şekilde gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. Birden fazla yabancı dili destekleyen ve işlemleri farklı döviz cinsleriyle takip edebilmeye olanak veren RETAIL, ithalat ve ihracat yapan işletmelere, uluslararası kurallara uygun dokümantasyon hazırlıyor ve dövizle alınıp satılan ürünlerde ya da enflasyonist ekonomi şartlarında alternatif finans kontrolü sağlıyor.

Geliştirmeye Açık Bir Platform: Windows ortamında geliştirilen RETAIL, kullanıcılarına birçok ayrıcalıklı işlemi kolaylıkla yapabilme esnekliğini sunuyor.

Raporların kullanıcı tarafından geliştirilebilmesi, gerektiği durumlarda farklı veritabanlarıyla birleştirilebilmesi, örnek ve gelişmiş sorgular yardımıyla kullanıcıların kendi analiz küplerini oluşturmasına olanak tanır.

Akaryakıt İstasyonlarına Özel Modül: RETAIL, 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonlarına özel fonksiyonları da barındırıyor. Pompadan istasyon marketine, satın alma süreçlerinden muhasebeye kadar istasyonların tüm operasyonlarının yönetilebildiği RETAIL, aynı zamanda vardiye hesapları, market otomasyonu, kredi kartlı ve veresiye satışlar gibi özellikler içeriyor.

RETAIL akaryakıt modülü sayesinde iş akışlarınızı; akaryakıt satışları, market satışları, bakım ve servis, satın alma, finans ve muhasebe başlıkları altında kategorilendirmeniz mümkün.