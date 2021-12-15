Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız"

"Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet