Migros uygulamasında, market alışverişinden elektroniğe tüm uygulamalar bir araya geldi
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Migros uygulamasında, market alışverişinden elektroniğe tüm uygulamalar bir araya geldi

Migros uygulamasında, market alışverişinden elektroniğe tüm uygulamalar bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Migros, mobil hizmet uygulamalarını tek bir yerde toplayarak zengin ürün çeşidini ve ödeme çözümlerini müşterilerinin erişimine açtı.

Migros, mobil hizmet uygulamalarını tek bir yerde toplayarak zengin ürün çeşidini ve ödeme çözümlerini müşterilerinin erişimine açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm alanında yatırımlarını hız kesmeden sürdüren şirket, yenilikçi vizyonuyla perakende sektöründe öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır dijitalleşme alanında birçok ilki gerçekleştiren Migros, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak dünyadaki trend uygulamalar doğrultusunda önemli bir çalışmaya imza atarak Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Ekstra ve MoneyPay uygulamalarını bir araya getirdi.

Migros'un tüm hizmetlerini bir ekranda toplayan ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkati çeken uygulamada, ürün görsellerinin boyutu büyütüldü, arama ve geçişler kolay hale getirildi. İnovatif ve sürdürülebilir çalışmalarıyla geleceğin perakendesine bugünden hazır olan Migros'un SuperApp'inin uluslararası platformda bu alandaki en iyi örneklerden biri olmaya aday olduğu belirtildi.

"Dünyada trend olan mobil uygulamanın Türkiye'deki öncüsü olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ E-Ticaret İş Birimi Direktörü Orçun Onat, Migros olarak, perakendede dijital dönüşümün Türkiye'deki öncüsü konumunda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi vizyonumuzla ileri teknolojiyi, verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimize mükemmel alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla kullanıyor ve geliştiriyoruz. Bu doğrultuda çok uzun yıllardır yatırım yaptığımız dijital altyapı gücümüzü dünyadaki güncel trendlere entegre ediyoruz. Tüm dünyada e-ticaret ve perakende markalarının ana hedefi olan online ve offline ürün gamını genişletmek ve dijital kanallar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşma noktasında önemli bir adım daha atarak, dünyada trend olan bir uygulamanın Türkiye'deki öncüsü olduk.

Türkiye'nin lider gıda platformu Migros Sanal Market, online siparişleri dakikalar içerisinde teslim eden hızlı teslimat modelimiz Migros Hemen'in yanı sıra elektronikten sağlık ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Migros Ekstra ile müşterilerimize 'şimdi al sonra öde' ayrıcalığını sunan ödeme, para transferi gibi finansal işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan MoneyPay'in mobil uygulamalarını bir araya getirdik. Müşterilerimizin dilediği hizmeti tek bir uygulama üzerinden kolaylıkla alabilmesini sağlayarak hem hayatlarını kolaylaştırdık hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık. Global arenada alanının en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan uygulamamız, kullanışlı arayüzü, büyük görsel boyutları, kolay geçişleriyle müşterilerimize kullanım rahatlığı sağlıyor. Migros olarak, önümüzdeki dönemde müşterilerimizin dijital dünyadaki hız ve fayda odaklı beklentilerini karşılayacak yenilikleri dijital altyapımıza entegre ederek sektörümüzdeki teknolojik ve inovatif liderliğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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