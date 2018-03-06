Midyat'ta Deprem Tatbikatı

Mardin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Midyat Aziz Sancar Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD eğitim uzmanı Mehmet Garguli, tatbikat öncesi, yurt öğrenci ve çalışanlarına afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Toplumun yangına depreme karşı dirençli bir topluma dönüşmesi için farkındalık ve duyarlılığı artırmak ve güncel tutmak amacıyla etkinlikler yaptıklarını anlatan Garguli, "Yurt gibi kitlesel alanlarda bulunan yerlerde öğrenci ve personelimiz en kıssa sürede afete karşı nasıl bir tahliye gerçekleşir. Böyle bir süreci yaşadığımızda tahliyede yaşayabileceğimiz aksaklıklar şimdiden görüldü. Bu sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir eğitim ve tatbikat sürecidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının tahliyesi ve toplanma tatbikatı yapıldı.