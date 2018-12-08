Midyat'ın Köylerindeki Öğrenciler de Spor Yapacak

MARDİN'in Midyat ilçesindeki köylerde yaşayan lise öğrencileri, şehir merkezine getirilerek spor yapmaları sağlanıyor.

Midyat'ın köylerinde yaşayan liseli gençlerin spor yapmasındaki engelleri ortadan kaldıran, spor yoluyla fiziki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak örnek proje hayata geçiyor. Sporda engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Midyat'ta desteklediği proje ile köylerdeki liseli gençler de artık sosyalleşme, diğer spor dallarını tanıma, spor yapma ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak. Midyat merkez ve köylerde imkansızlıklardan dolayı spor yapmayan ve bu sebeple herhangi bir spor dalında yeteneklerini keşfetmeyen gençler için Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi idaresi ve öğretmenleri tarafından "Okullar Voleybol Şenliğinde Buluşuyor" projesi başlatıldı.

Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 18 bin TL ile desteklenen proje kapsamından 12 liseden 120 öğrenciye eğitim süresince ihtiyaç duydukları tüm spor ayakkabısı, eşofman takımı, tişört gibi sportif malzemeler hediye edildi.

Öğrencilere hediyeleri Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Mardin Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Midyat Gençlik Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Mete ve Proje Koordinatörü Serhan Gülhan tarafından teslim edildi. Proje kapsamında 1 ay süreyle liseli gençler her gün özel servisle köylerdeki okullarından alınıp Midyat'a getirilecek ve burada voleybol ve futbol turnuvalarında spor yapmaları ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanınacak. Maçların ardından farklı takımlarda oynayan gençlerin birbirleri ile kaynaşmaları ve dostluklar kurmaları için yemek ikram ediliyor.

Proje ile öğrencilerin, içinde yaşadığı topluma katkılar sunabilen sporda nitelikli bireyler olmasını amaçladıklarını aktaran Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Gençlerimiz eğitim öğretim kapsamında sürekli akademik çalışmalara yönlendiriliyor, sosyal faaliyetlere pek ağırlık verilmiyor. Bu proje ile birlikte gençlerimizin hem sportif faaliyetlere katılımı sağlanmış oluyor, hem de farklı ortamlara girip sosyalleşiyorlar, sporcu ahlakını öğreniyorlar. Kardeşçe, dostça, mücadele etme ortamı buluyorlar" diye konuştu.

- Mardin