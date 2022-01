Microsoft Activision Blizzard'ı 68 Milyar Dolara Satın Alıyor

Teknoloji devi Microsoft Activision Blizzard firmasını 70 milyar dolara satın alıyor. Detaylar haberimizde.

Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch ve Starcraft gibi popüler yapımların arkasında yer alan Activision Blizzard Microsoft çatısının altına girecek. Dev şirket yaptığı basın duyurusunda adı Activision Blizzard Inc. firmasını satın almayı planladığını duyurdu.

Anlaşma sonucunda Microsoft dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olacak. Satın alım sonrasında oyun dünyasının en büyük yapımları da Xbox bünyesine giriş yapacak. 68.7 milyar dolarlık satın alımın gerçekleşmesi halinde Microsoft tarihi boyunca yaptığı en pahalı anlaşmayı imzalamış olacak.

Geçtiğimiz yıllarda teknoloji devi Microsoft, Bethesda'yı da bünyesinde barındıran ZeniMax Media şirketini 7 milyar dolarlık sözleşmeyle satın almış ve oyun sektöründe bomba etkisi yaratmıştı. Bu fiyatın neredeyse on katına tekabül eden yeni anlaşmanın ise Haziran 2023'te tam olarak sona ermesi bekleniyor.

Activision Blizzard ise dünyanın dört bir yanında yer alan stüdyolarıyla yaklaşık 10.000 çalışana sahip. Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella satın alım hakkında açıklamalar yaptı.

Şirket World of Warcraft ve Call of Duty gibi dev yapımların yanı sıra küresel bir espor ağına sahip. Anlaşmayla beraber Major League Gaming Division da Microsoft'un eline geçecek. Diğer taraftan adı uzun süredir skandallarla beraber anılan firmanın soruşturma süreci devam ediyor. Üst düzey statülerde yer alan Blizzard ve Activision çalışanlarının ırkçı, ayrımcı ve mizojinist bir iş ortamı oluşturduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Xbox Blizzard Activision ile Birleşecek

Bu süreçte düzinelerce çalışan işten çıkarılırken toksik iş ortamına maruz kalan pek çok isim de şirketi protesto etti. Şirketin CEO'su Bobby Kotick'e istifa çağrısı yapılsa da Kotick pozisyonunu terk etmedi. Önümüzdeki yıl anlaşma kesin olarak tamamlandığında Kotick, Xbox patronu Phil Spencer'ın altında çalışacak ve Spencer'a rapor verecek.

Activision Blizzard 18 Milyon Dolarlık Tazminat Ödeyecek

CEO Kotick ise anlaşma hakkında aşağıdaki ifadeleri kullandı.

"30 yıldır inanılmaz yetenekli ekibimiz oyun dünyasının en başarılı oyunlarını geliştirdi. Şirketimizin dünya kalitesindeki yeteneği ve sıradışı oyunları Microsoft'un teknolojisi, dağıtımı ve hırslı vizyonuyla birleşerek pek rekabetçi olan oyun dünyasındaki başarımızın devam etmesini sağlayacak."

Microsoft oyun dünyasındaki girişimlerini son yılda büyük oranda hızlandırdı. 2014'de 2.5 milyar dolar ödeyerek Mojang'ı satın alarak Minecraft'ı ürünü haline getiren Microsoft daha sonra ZeniMax Media ile anlaştı. Önümüzdeki süreçte Microsoft Activision Blizzard anlaşması ile 70 milyar doları kasasından çıkarak sektördeki en büyük sözleşmeyi yapmış olacak.

