Michy Batshuayi kimdir? Batshuayi müslüman mı?

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yapılandıran Beşiktaş'ın Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi performansıyla dikkatleri çekiyor. Beşiktaş'ın gol silahı son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Batshuayi ile ilgili internette en çok "Michy Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında, nereli? Batshuayi müslüman mı? Batshuayi evli mi? Batshuayi hangi mevkide oynuyor?" gibi soruları araştırmakta.

BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga2 Ekim 1993 yılında, Brüksel'de doğmuştur. Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Chelsea'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

2016'da ise İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.

2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Crytal Palace formasıyla 33 maça çıkan Michy Batshuayi 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Batshuayi

Batshuayi Kulüp kariyeri

İlk yılları

Futbola 2003-2004'te RFC Evere'de başladı. 2004-2005'te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

Standard Liège

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı. Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5'i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist yaptı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29'unda forma giyerken; 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6'sında forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

Marseille

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

Chelsea

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.[1][2] Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı.[3] Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.[4]

› Beşiktaş (kiralık)

2021-22 sezonu öncesi Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 18 Ağustos 2021 tarihinde 150 bin avro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş, oyuncuya 3 milyon 165 bin avro yıllık ücret ödeyecek.

BATSHUAYİ MÜSLÜMAN MI?

Batshuayi'nin müslüman olup, olmadığı ile ilgili şuan için net bir bilgi bulunmamakta.

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