Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım

25.10.2019 20:55

Borussia Dortmund U-19 takımının teknik direktörlüğünü yürüten Michael Skibbe, Alman basınına konuştu. İşte Skibbe'nin birbirinden çarpıcı o sözleri:

"Almanya'da altyapıya büyük bir para ve enerji harcanıyor. Türkiye'de ise arkadan gelen genç yetenek sayısı giderek azalıyor. Örneğin eski kulübüm Galatasaray, Paris Saint Germain'e karşı ilk 11'de tek bir Türk oyuncuya dahi yer vermemişti. Bu, son derece talihsiz bir durum. Zira kadro planlaması açısından geleceğe dair hiçbir stratejinin olmadığını gösteriyor. Türkiye'de hep günü kurtarmak önemli. Galatasaray'daki en istikrarlı oyuncu, çoktan 30 yaşını geçti.

"DİSİPLİN EKSİKLİĞİ YÖNETİMDEN KAYNAKLI"

Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde kulüpte disiplin olmadığını söylemiştim ama sanıldığı gibi kendi oyuncularımı hedef göstermedim. Tam tersine antrenmanlarda son derece yüksek seviyede ve profesyonelce çalışıyorduk. Oradaki disiplin eksikliği daha çok yönetimle alakalıydı. Sürekli disiplinden bahseden ve bu nedenle yabancı hocaya yönelen bu yöneticilerin kendileri disiplinsiz davranıyordu.

"YÖNETİM İLK 11 TERCİHLERİME KARIŞIYORDU"

Örnek vermek gerekirse pek çok yönetim kurulu üyesi sahaya sürülen ilk 11'lere müdahale ediyordu. Bana dikte edilen herhangi bir şey olmadı ama sürekli kimin oynayıp kimin oynamaması gerektiği hakkında fikir beyan ediyorlardı. Şahsen kadro tercihlerimi hep kendi fikirlerime göre yaptım. Yönetim kuruluyla yaptığım görüşmeler bazen aşırı yorucu geçiyordu. Onlardan en çok duyduğum cümle 'Bu oyuncuyu oynatamazsın. Çünkü kendisi kontratını yenilemedi ve bize karşı dava açtı.' oluyordu.

"MAAŞIM GEÇ ÖDENDİ"

Şayet bir yerde üç ay boyunca maaş alamıyorsanız kulübünüze dava açabilirsiniz. Ne yazık ki bu durum Türkiye'de çok yaygın. Hal böyle olunca sakin ve öngörülebilir bir ortamda çalışmak imkansız hâle geliyor. Türkiye'de çalıştığım dönemde benim de maaşım sadece bir kez değil, pek çok kez geç ödendi. Zaten Eskişehirspor'dan ayrılmamın ve kulübe dava açmamın nedeni de bu. Galatasaray iki yıl boyunca birkaç yüz bin euroluk paramı ödemedi. Galatasaray yöneticileri bana sürekli 'Lütfen bizi mahkemeye verme. Paranı alacaksın.' diyordu."

(Fanatik)